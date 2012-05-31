Дело против Кучмы могут возобновить 26 июня

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято, поскольку не все участники процесса выполнили и устранили определенные организационно-процессуальные требования для того, чтобы суд мог начать по существу судебное заседание.

Соответствующее объявление после заслушивания объяснений сторон – участниц процесса сделал председательствующий в судебной коллегии Михаил Вильгушинский.

«Поскольку, как выяснилось, не все участники процесса выполнили требования процессуального законодательства, мы не имеем сегодня оснований начать заседание, пока не будут выполнены все требования. Чтобы не было никаких вопросов относительно законности судебного решения, считаем, что требования закона для всех одинаковы, суд должен быть прозрачным и законным, поэтому дело будет слушаться после выполнения всех процессуальных требований», - подчеркнул председательствующий.

Он также объяснил, что потерпевший журналист Алексей Подольский не устранил недостатки, выявленные в его кассационной жалобе, адвокат экс-майора Николая Мельниченко Николай Недилько не предоставил копии своей кассационной жалобы для всех участников процесса, а другой его коллега Павел Сычев по неустановленным причинам вообще не получил копий кассационных жалоб, поэтому судебное заседание переносится на 10.00 26 июня.