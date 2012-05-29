Яценюк говорит, что за «языковой» закон ПР доберет на выборах максимум процентов 5

Это он заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV в понедельник, 29 мая.

«То, что делают они, не имеет никакого отношения к языку. Социологическая компания R&B показала, что в том случае, если будет принят закон о языках, рейтинг ПР возрастет на 5%. Их интересует только одно – удержать власть. Им абсолютно безразлична судьба страны, судьба украинцев, в частности и русскоязычных», - цитирует А.Яценюка пресс-служба «Фронту Змін».

Депутат отметил, что, согласно статьи 10 Конституции Украины, единственный государственный язык в Украине - украинский, а единственный язык со специальным статусом - русский. «Никаких притеснений русского языка нет», - добавил лидер «Фронту Змін».

«Я обвиняю Партию регионов и действующего Президента в попытке разжечь междунациональную вражду и расколоть страну», - заявил А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 24 мая рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батьківщини" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона «регионалов».

Вследствие драки с рассеченной головой был госпитализирован член фракции «БЮТ-Батьківщина» Николай Петрук, а один из авторов «языкового» законопроекта - народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко - заявил, что ему угрожали физической расправой.

Законопроект, против которого выступила оппозиция, предусматривает, что единственным государственным языком остается украинский, и сужение сферы его использования запрещается. Вместе с тем в законопроекте признается право граждан на языковое самоопределение и предусмотрен запрет на ограничение права использования региональных языков. К таким в Украине относятся 15 языков, в частности русский, крымско-татарский и румынский.

Статус региональной может быть предоставлен языку в том случае, если его используют не менее 10% граждан, проживающих на определенной территории. Использование региональных языков предусматривает перевод предвыборной, судебной и нотариальной документации, а по желанию граждан, и внесение данных об их региональном языкем в паспорт и другие официальные документы. Региональными языками выпускники школ смогут сдавать тесты, экзамены и проходить собеседования. Кроме этого, предлагается разрешить органам местного самоуправления вести на этих языках делопроизводство и использовать их в переписке с органами государственной власти высшего уровня.