Азарова удивляет, почему Европа верит фото Тимошенко, а не показаниям 80 человек

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что европейские политики благодаря доступу к документам по делу экс-премьера Юлии Тимошенко в рамках рассмотрения ее кассации сами убедятся в правомерности ее приговора.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение он выразил в интервью Polskie Radio.

По словам Н.Азарова, украинская власть никогда бы не затеяла процесс в отношении Ю.Тимошенко, если бы не имела для этого достаточно оснований.

«Сегодня политики, занимающие одностороннюю позицию, раньше или позже, особенно тогда, когда увидят документы, а кассационный процесс им позволит эти документы увидеть, собственными глазами убедятся, что обвинение (в отношении экс-премьера - УНИАН) обоснованы», - сказал он.

Н.Азаров также призвал европейских политиков более рационально оценивать то, что происходит в Украине, обратив внимание на то, что Ю.Тимошенко прибегает к безосновательным обвинениям, среди которых он назвал ее заявление о якобы избиении в колонии.

«80 человек, это и врачи, и медсестры, и водители, и офицеры охраны и многие другие, которые были свидетелями... Вот они, под присягой, свидетельствовали, что физическое насилие к Тимошенко применено не было. Какие у нас есть основания не верить этим людям? Почему газетной фотографии дается больше преимущество, чем свидетельствам 80 людей под присягой?», - спросил он.

Премьер также поблагодарил власть Польши за то, что она выступила против бойкота Евро-2012, к которому призывали ряд европейских политиков в связи с делом Ю.Тимошенко.

В то же время он выразил мнение, что даже поляки оценивают события вокруг экс-главы украинского правительства не всегда правильно. «Я понимаю, что представители польского руководства находятся под определенным давлением, сформированным тенденциозной позицией, для которой нет оснований», - сказал Н.Азаров, назвав отношения между Украиной и Польшей «добрососедскими и преисполненными доверия».

Он заявил, что в Украине нет диктатуры, ведь свою деятельность ведут многие политические партии, а граждане могут свободно выражать свои взгляды, в том числе «очень критические, а иногда даже пренебрежительные».

Как сообщал УНИАН, 15 мая Н.Азаров в Брюсселе пригласил представителей Евросоюза для участия в заседании Высшего специализированного суда, который 26 июня должен рассмотреть кассационную жалобу Ю.Тимошенко на ее приговор.