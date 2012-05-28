Азаров: Народ Украины понимает, что вина Тимошенко абсолютно очевидна

Большинство граждан Украины считают правомерным осуждение экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко и не будут из-за ее дела протестовать во время финала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Украине в июне.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение выразил глава украинского правительства Николай Азаров в интервью Polskie Radio.

«Под колонией с плакатами стоят 15-20 человек – разве это протест? Народ Украины понимает, что вина Ю.Тимошенко абсолютно очевидна, что мы сегодня, благодаря контрактам Ю.Тимошенко, покупаем газ у России вдвое дороже, чем Германия», - сказал Н.Азаров, который возглавил правительство после отставки Ю.Тимошенко в марте 2010 года.

Глава правительства отметил, что собственно из-за такого дорогого газа власть вынуждена повышать тарифы и растут цены в Украине, заметив, что это также негативно влияет на всю украинскую экономику.

«И поэтому я на 100% убежден, что никаких протестов не будет», - сказал премьер в интервью, опубликованном 25 мая.

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Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года киевский суд приговорил Ю.Тимошенко к семи годам заключения за превышение полномочий во время подписания газового контракта с Россией в январе 2009 года.

Ю.Тимошенко отвергает выдвинутые ей обвинения, называя дело против нее «политической вендеттой» своего соперника на президентских выборах Виктора Януковича.