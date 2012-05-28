В Запорожье эвакуировали 600 чиновников ОГА

Как сообщил УНИАН первый заместитель председателя Запорожской ОГА Виктор Емельяненко, сообщение о том, что в здании заложена взрывчатка, поступило сегодня в 14.07 на номер 101 от человека, который не пожелал представиться.

Уже в 14.10, по словам заместителя губернатора, все работники ОГА были эвакуированы.

На место в срочном порядке выехали сотрудники милиции, СБУ, взрывотехники, а также кинологи с собаками.

На данный момент проверка здания ОГА, а также автостоянок около нее и клумбы продолжается. Территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, которые пока какой-либо информации об обнаружении взрывоопасных веществ либо их отсутствии не предоставляют, ссылаясь на то, что еще не все проверено.

По факту случившегося, по словам В.Емельяненко, возбуждено уголовное дело и ведется розыск злоумышленника.