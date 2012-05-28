Янукович сегодня откроет новый терминал в «Борисполе»
09:10, 28 мая 2012Политика
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Сегодня Президент примет участие в торжественной церемонии открытия терминала D международного аэропорта «Борисполь».
Терминал D аэропорта Борисполь
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Терминальный комплекс имеет площадь 107 тыс. кв.м. и сможет обслуживать до 15 млн. пассажиров в год.
Реализация проекта строительства нового терминала «D» началась в ноябре 2008 года. Проектирование выполнила компания Japan AirportConsultants, генеральный подрядчик проекта - «Dogus-Alarko-YDA JV» (Турция).
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