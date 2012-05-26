СМИ: Януковичу тайно купили четыре бронированных «Мерседеса»

Автопарк Госуправления делами при президенте Украины пополнился четырьмя бронированными Mercedes-Benz S-600 стоимостью от 350 тыс. до 500 тыс. долларов каждый. Как утверждает Зеркало недели, соответствующее распоряжение не было официально обнародовано — его объявили «информацией с ограниченным доступом».

Кабмин обязал таможню передать ДУСе четыре конфиcкованных бронированных Mercedes-Benz S-600 Guard. Об этом свидетельствует распоряжение правительства № 237-р от 2 апреля, текстом которого владеет издание.

Судя по кузовным номерам, все автомобили 2008 года, в связи с чем стоят они намного дешевле новых — от 350 тыс. до 500 тыс. долларов.

Журналисты попробовали разобраться, почему текст распоряжения не только не был официально опубликован, но даже не был «засвечен» его номер. Ответ нашелся быстро. По просьбе ZN.UA предоставить текст распоряжения секретариат Кабмина ответил отказом, мотивировав это тем, что «согласно законодательству, текст распоряжения отнесен к категории информации с ограниченным доступом».

Поскольку подобные ограничения регулирует Закон «О доступе к публичной информации», издание обратилось к специалистам.

Юрист Института массовой информации Роман Головенко прокомментировал ответ Кабмина: «Текст этого распоряжения должен был быть опубликован на сайте КМУ. К этому его обязывает п. 2 ч. 1 ст. 15 ЗУ «О доступе к публичной информации». Но Кабинет министров постоянно нарушает указанную норму, не обнародовав большинства принятых им актов. Отказ предоставить копии распоряжения кажется необоснованным, поскольку информация не может просто принадлежать к категории ограниченного доступа».

«Кабмин должен объяснить, к какой из подкатегорий ограниченного доступа принадлежит (служебная, тайная) и почему. Если в распоряжении и есть какая-то служебная информация, то она все-таки должна быть обнародована с купюрами (например, когда есть основания, модель авто может не указываться, только марка, возможно исключение номеров кузова)», — отметил юрист.