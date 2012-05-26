Премьер-министр Украины Николай Азаров прибыл в Москву с рабочим визитом, где выступит на съезде российской партии власти «Единая Россия» и встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, самолет украинского премьера приземлился в московском аэропорту «Внуково-3».

Предполагается, что Н.Азаров выступит на съезде «Единой России», а также встретится с Д.Медведевым.

Планируется, что Н.Азаров сегодня вернется в Киев.

Как сообщал УНИАН, в 12.00 мск начнет работу съезд партии. На съезде будут рассмотрены вопросы избрания нового председателя «Единой России» и перевыборы руководящих органов партии. Предполагается, что «Единую Россию» возглавит премьер-министр РФ Д.Медведев.

23 сентября 2011 года перед началом XII съезда «Единой России» в Москве глава фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что Партия регионов сохраняет партнерские отношения с «Единой Россией», несмотря на осложнения межгосударственного диалога.