Янукович плачется, что не спит ночами из-за угроз

Виктор Янукович в интервью газете " Сегодня " рассказал, что лично просматривает все обращения, которые поступают к нему от граждан.

"От меня никто ничего не прячет. Это запрещено. Я читаю и знаю, что мне пишут на самом деле", - сказал Президент.

"Пишут мне о разном и разные люди, даже диски присылают с записями и видео. И вот когда эти записи расшифровывают и приносят мне текст на бумаге, я говорю: нет, дайте послушать. Что там человек наговорил, каким тоном и в какой форме. Иногда бывает неприятно слушать, есть откровенное хамство, вражда, тон непозволительный, оскорбления. Иногда и угрозы", - рассказал Президент.

Он отметил, что привыкнуть к злобе практически невозможно.

"Очень часто из-за этого бывает бессонница. Думаешь и не можешь понять, откуда берется такая ненависть, как на нее отвечать. Но я вам как на духу говорю (президент перекрестился): я ни на кого не держу зла и молюсь, чтобы Господь вразумил людей и открыл им глаза. И чтобы к ним никто так не относился и не желал того, чего они желают мне. Но, конечно, когда есть открытые угрозы, на них реагирует служба охраны", - подчеркнул он.