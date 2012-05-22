Нового врача Тимошенко в больнице встречали канапе с икрой

Для нового врача Тимошенко Аннет Райсхауар, которая прибыла в Харьков вчера, и уже провела осмотр своей пациентки, в больнице подготовили специальную комнату. Однако она настояла на размещении в одной из недорогих харьковских гостиниц. Номер снимали в спешке, поскольку оказались не готовы к такому повороту, пишет КП в Украине. Отказалась врач и от больничной пищи, которой не брезговал ее предшественник Лутц Хармс, - отмечает издание.

Кстати, в больничном кафе для встречи Аннет Райсхауар накрыли небольшой фуршетный столик. В меню - бутерброды с сырокопченой колбасой, канапе с красной икрой, сок.

- Но она не захотела обедать, наверное, сказался перелет. Решила сразу после поверхностного осмотра поехать к себе в гостиницу, - сказал "КП" источник в больнице.

На германоязычных интернет-сайтах можно найти упоминания о Аннет Райсхауар. Ее называют настоящим профессионалом, кроме того, физиотерапевт выступает регулярным автором американского журнала Mendeley.