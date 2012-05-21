Янукович: мы говорим о демократии круглосуточно

В частности, на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о том обсуждались ли вопросы соблюдения демократии в Украине в ходе встреч в рамках чикагского саммита, В.Янукович отметил, что о демократии постоянно "мы о ней говорим, круглосуточно".



Так же, по его словам, в ходе встреч обсуждался вопрос европейской интеграции Украины.



"Все остальные контакты, которые были, в том числе и с президентом Польши, они касались вопросов европейской интеграции, они касались вопросов Евро – 2012, сотрудничества, потому что это для нас будет самое важное событие в этом году", – отметил В.Янукович.



Презедент подчеркнул, что Украина и Польша обязаны провести чемпионат на высоком уровне, поэтому они с президентом Польши еще не раз будут общаться по этому вопросу, в том числе по телефону.



Кроме того, президент подчеркнул, что участие в саммитах дает возможность неформальных встреч, что важно для вопросов сотрудничества.