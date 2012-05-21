Янукович поддержал план НАТО

21:43, 21 мая 2012
Политика
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Украина последовательно поддерживает реализацию Лиссабонской стратегии НАТО, которая предусматривает поэтапное завершение совместной военной операции в Афганистане до конца 2014 года.

Янукович поддержал план НАТОЯнукович поддерживает вывод войск из Афганистана

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в своем выступлении во время встречи Глав государств и правительств стран - участниц Международных сил содействия безопасности в Афганистане, сообщает пресс-служба Президента.

«Мы также поддерживаем продолжение тесного сотрудничества с Афганистаном в рамках политики долговременного партнерства на 2015-2024 годы и на дальнейшую перспективу, что предусмотрено новым Стратегическим планом НАТО по Афганистану», - сказал глава государства.

В.Янукович отметил, что более десяти лет деятельности Международных сил содействия безопасности сделали важный вклад в дело становления и развития Афганистана. В этом контексте он высоко оценил участие украинских миротворцев в составе сил этой международной коалиции с мая 2007 года.

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