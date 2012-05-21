Томенко говорит, что ВР превратилась в дополнение штаба ПР

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, об этом он заявил сегодня на брифинге в парламенте.

В частности, комментируя ситуацию вокруг законопроекта о языках, Н.Томенко отметил, что «рассмотрение языкового законодательства, которое сегодня от нас требуют, действительно свидетельствует о том, что парламент ни правительством, ни Президентом не воспринимается как высший законодательный орган, а воспринимается как инструмент штаба».

По словам Н.Томенко, выглядит так, что «представитель избирательного штаба Партии регионов приходит, например, на телевидение и говорит: мы поставили задачу Верховной Раде принять, скажем, закон о языках или какой-то другой к конкретному числу, и если он не будет принят, то пусть переживают или попадут в список».

Кроме того, Н.Томенко отметил, что предвыборная спешка, с которой партия власти пытается рассмотреть этот вопрос, свидетельствует, что «закон о языках становится инструментом мобилизации голосов для Партии регионов на востоке и юге Украины».

«Однако мы подчеркиваем, что уничтожать украинскую культуру и историю только потому, что Партия регионов хочет набрать еще несколько процентов, - это пренебрежение к Украине», - сказал Н.Томенко.