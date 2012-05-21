СМИ: Карпачева нашлась - она загорает в Крыму

Экс-омбудсман Нина Карпачева, которая загадочно исчезла после избрания на должность парламентского уполномоченного по правам человека Валерии Лутковской и скандала с освидетельствованием синяков Тимошенко, нашлась - она отдыхает в Крыму. Об этом "Комсомольской правде в Украине" рассказал журналист Игорь Слисаренко, который поддерживает с ней постоянный контакт.

"Последний раз, когда мы разговаривали, - пару дней назад - она была в Крыму, в отпуске. Насколько я знаю, вернется в Киев в конце следующей недели, ориентировочно 28 мая. И тогда будет активно общаться с журналистами, - сказал Слисаренко.

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Слухи о выезде Карпачевой за границу возникли после заявления депутата Сергея Соболева, которое он озвучил с парламентской трибуны. Соболев сообщил, что экс-омбудсмен "не может даже присутствовать" в Украине из-за давления Генпрокуратуры. Впрочем, позже прокуратура опровергла информациюо возбуждении дела.