В прокуратуре заявляют, что давления на Карпачеву не оказывали

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ прокуратуры города Киева.

«Заявление народного депутата Сергея Соболева о якобы оказании давления со стороны прокуратуры на бывшего Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нину Карпачёву в связи с проверкой так называемого «экспертного заключения» не отвечает действительности, носит провокационный и политический характер», - отметили в прокуратуре и подчеркнули, что Н.Карпачёва в прокуратуру города Киева не вызывалась.

«Никаких притеснений на работников секретариата омбудсмена прокуратурой не осуществляется», - также заявили в прокуратуре Киева.

В прокуратуре Киева отметили: «Более того, сами работники секретариата обратились в прокуратуру столицы по поводу оказания на них давления Н.Карпачёвой, которая требовала от них обнародовать в СМИ информацию об их притеснениях со стороны прокуратуры».

В данный момент проверка этих фактов продолжается, сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, первый заместитель лидера фракции "БЮТ-Батькивщина" С.Соболев заявил, что бывший омбудсмен Н.Карпачёва находится вне пределов Украины из-за давления Генеральной прокуратуры.

«По моей информации, она сейчас нет может проводить свою активную деятельность, и она фактически нет может сегодня даже присутствовать в Украине из-за прямого давления Генеральной прокуратуры Украины», - сказал он и отметил, что представители оппозиции сообщили об этом во время сегодняшней встречи докладчику Мониторингового комитета ПАСЕ.