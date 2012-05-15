Соболев: Карпачева из-за давления ГПУ выехала из Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня журналистам.

Он отметил, что на Н.Карпачеву оказывается чрезвычайное давление из-за ее позиции относительно нарушения прав человека в Украине. И поэтому она не имеет возможности сейчас работать в Украине.

«По моей информации, она сейчас не имеет возможности проводить свою активную деятельность, и она фактически не имеет возможности сегодня даже находиться в Украине из-за прямого давления Генеральной прокуратуры Украины», - сказал он.

В то же время депутат добавил, что лично с Н.Карпачевой по этому поводу не разговаривал.

По словам С.Соболева, представители оппозиции сообщили об этом во время сегодняшней встречи докладчика Мониторингового комитета ПАСЕ.

«Это будет отдельной темой расследования. Мы написали соответствующее письмо в офис Верховного комиссара по правам человека ПАСЕ, и я убежден, что это будет новый факт необходимости расследования в отношении высших должностных лиц государства, которые прямо дают указания Генеральной прокуратуре Украины жать на омбудсмана», - добавил он.