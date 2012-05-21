Коморовский в Чикаго обсудил с Меркель ситуацию в Украине

Об этом Б.Коморовский сказал польским журналистам в США, где он 20-21 мая принимает участие в саммите НАТО, сообщает TVN24.

"Президент, которого спросили о встрече с канцлером А.Меркель, сказал, что разговор касался главным образом украинских дел и ситуации вокруг Евро-2012", - сообщает телеканал.

"Мы нашли общую точку зрения на то, что спортивное мероприятие должно быть максимально ограждено от разного рода чисто политических ситуаций. Но также разделяем беспокойство из-за ситуации в Украине", - сказал Б.Коморовский.

Он отметил, что планирует продолжить эту тему во время переговоров с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Как сообщал УНИАН, в начале мая ряд политиков из государств Евросоюза - в первую очередь из Германии - заявили о намерении бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине из-за дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

В то же время сама А.Меркель заявила, что окончательное решение, приезжать или нет в Украину, примет перед началом мероприятия, первый матч которого запланирован на 8 июня.

Представители польской власти выступают против бойкота Евро-2012 в украинских городах, отмечая, что даже заключенная с августа прошлого года Ю.Тимошенко была бы против такой меры.