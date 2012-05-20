СМИ: Тимошенко против подписания договора об ассоциации ЕС с Украиной

Осужденная к семи годам лишения свободы экс-глава украинского правительства Юлия Тимошенко выступает против подписания и ратификации Европейским Союзом согласованного с Украиной в конце прошлого года договора об ассоциации, который должен приблизить украинцев к полной интеграции с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на вице-главу Европарламента Яцека Протасевича, который в субботу посетил Ю.Тимошенко в больнице в Харькове.

Евродепутат сказал, что Ю.Тимошенко на встрече с ним высказала мнение, что европейская интеграция в действительности не является приоритетом для действующей украинской власти.

"Она считает, что европейская политика к украинской элите должна быть "твердой политикой", включая замораживание процесса подписания и ратификации договора об ассоциации Украина-ЕС", - сказал он.

Я.Протасевич, который входит в польскую партию власти "Гражданская платформа", сказал, что Ю.Тимошенко просила европейских политиков, которые решат приехать в Украину на матчи Евро-2012, не позволить использовать себя для "избирательной пропаганды" власти в Украине.

"Тимошенко считает, что позиция Польши, чтобы политики не бойкотировали Евро-2012, а очень осторожно планировали свое присутствие в Украине, является мудрой", - сказал Я.Протасевич.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко ранее призвала Евросоюз подписать договор об ассоциации с Украиной, несмотря на ее дело, которое европейские политики считают "политически мотивированным" и требуют от украинских властей освобождения экс-премьера.

В конце марта с.г. Евросоюз парафировал документ, но он сможет вступить в силу только после подписания и ратификации парламентами всех 27 государств ЕС, Европейским парламентом и Верховной Радой Украины.