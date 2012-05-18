370 тысяч киевлян получат материальную помощь

Об этом, как сообщает «Главком», рассказала первый заместитель начальника Главного управления труда и социальной защиты населения КГГА Наталья Хоменко.

«В нынешнем месяце количество граждан, которым город выделил материальную помощь, увеличилось. Если в прошлом месяце город помог 17 категориям малообеспеченных киевлян, то в нынешнем – 19», – рассказала Наталья Хоменко.

По ее словам, к категориям, получавшим помощь в апреле, добавились семьи военнослужащих, погибших или умерших в мирное время во время прохождения срочной военной службы, если на эти семьи распространяются законы Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» или «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». А также получатели, согласно закону «О пенсионном обеспечении», социальной пенсии на детей-инвалидов до 18 лет.

«Мы проверили всю необходимую работу, пополнили и уточнили списки получателей. Со следующей недели киевляне начнут получать адресную материальную помощь, предоставленную согласно распоряжению главы КГГА Александра Попова ко дню Киева», – отметила первый заместитель начальника Главного управления труда и социальной защиты населения КГГА.

Напомним, что в мае материальную помощь ко Дню Киева получат более 370 тысяч малообеспеченных киевлян. В частности, семьи погибших в Афганистане, получатели пенсионной выплаты в связи с потерей кормильца на детей-сирот, у которых умерли оба родителя, а также получатели пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство.

Также помощь от города получат малообеспеченные и многодетные семьи, семьи военнослужащих, погибших или умерших в мирное время во время военной службы, инвалиды с детства и дети с инвалидностью.

Согласно распоряжению Александра Попова, материальная помощь будет направлена получателям социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и временного пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, малообеспеченным лицам, которые проживают вместе с инвалидом I, II группы вследствие психического расстройства, требующего постоянного ухода, а также инвалидам I группы, размер пенсионной выплаты, которых не превышает 1200 грн.

Материальную помощь получат также инвалиды II группы и неработающие инвалиды III группы. Помощь получат неработающие пенсионеры, размер пенсионных выплат которых не превышает 1200 грн, а также работающие пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых не превышает 900 грн; получатели государственной помощи на детей одинокие матери и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с учетом доходов, компенсации за предоставление социальных услуг, компенсации по уходу за инвалидом I группы или престарелым, который достиг 80-летнего возраста, а также получатели государственной помощи при усыновлении ребенка.

В апреле Киев уже расширял базу социальной помощи. В частности, впервые с апреля помощь начали получать работающие пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых не превышает 900 грн.