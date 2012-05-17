Активисты показали власти «желтую карточку» из-за языкового законопроекта

Сегодня в Киеве возле центральных офисов Партии регионов и Народной партии активисты ряда общественных организаций провели предупредительные акции протеста против принятия законопроекта №9073 об основах государственной языковой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, в своих выступлениях в ходе акций представители общественных организаций заявляли, что данный законопроект имеет сугубо популистский характер, но может привести к расколу Украины.

Участники акции также заявили, что на мероприятия, предусмотренные данным законопроектом, необходимы огромные суммы бюджетных средств, а также его принятие приведет к русификации всех сфер общественной жизни.

В частности, во время своего выступления возле офиса Народной партии представитель "Простору свободи" Тарас Шамайда отметил, что ряд международных организаций, в частности Венецианская комиссия Совета Европы и ОБСЕ раскритиковали законопроект об основах государственной языковой политики как таковой, который может привести к росту напряженности в украинском обществе и в конечном итоге спровоцировать серьезный конфликт в Украине.

"Этот законопроект не имеет ничего общего с декларируемой его авторами целью защиты языков национальных меньшинств. На самом деле он направлен на уничтожение украинского языка в ключевых сферах общественной жизни и повлечет в Украине глубокий раскол, следствия которого тяжело предусмотреть", - отметил Т.Шамайда.

В свою очередь, активист гражданского движения "Відсіч" Михаил Свистович отметил, что в случае поддержки народными депутатами от Народной партии, ее председателем Владимиром Литвином и депутатами от Партии регионов данного законопроекта, общественные организации развернут против этих партий и их выдвиженцев в мажоритарных округах на будущих парламентских выборах широкомасштабную агитационную компанию.

"Ответственность за данное решение, если оно будет принято, будет лежать на каждом депутате, который проголосует за законопроект, а также персонально на Литвине как председателе Верховной Рады", - отметил М.Свистович.

Во время акции активисты раздавали открытки с изображением карты Украины и помеченными регионами, где планируют баллотироваться на будущих выборах представители Народной партии и Партии регионов, в частности В.Литвин и авторы данного законопроекта - Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко.

Общественные активисты также заявили о своей готовности в ближайшее время провести выездные акции в этих регионах, в первую очередь там, где планируют баллотироваться авторы законопроекта.

Активисты также передали представителям Народной партии и Партии регионов свои обращения, в которых речь идет о недопустимости принятия данного законопроекта.

Всего в сегодняшней акции приняли участие около 100 активистов разных общественных организаций: "Відсіч", "Простір свободи", "Не будь байдужим!", "Кіно-переклад", «Центр UA» и др.

Как сообщал УНИАН, 14 мая лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов предложил на этом пленарной неделе рассмотреть законопроект об основах государственной языковой политики.

Справка УНИАН. Народные депутаты от Партии регионов С.Кивалов и В.Колесниченко в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О принципах государственной языковой политики».

В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми).

В то же время Венецианская комиссия считает, что в проекте закона предусмотрено недостаточно гарантий применения и защиты украинского языка.