Кужель допрашивают уже шесть часов

Об этом она сообщила УНИАН в СМС-сообщении.

«Я еще в прокуратуре», - написала А.Кужель в 21.00.

Сегодня А.Кужель вызвали в Главное следственное управление ГПУ в рамках возобновленного расследования уголовного дела об убийстве Е.Щербаня, к которому, как заявляли отдельные руководители ведомства, вроде бы причастна бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.

Ранее А.Кужель сообщила УНИАН, что ее по телефону пригласили явиться на допрос в Генпрокуратуру. По ее словам, следователи предложили предоставить ей официальную повестку, если есть такая потребность.

«Но я отказалась, отметив, что готова прийти в случае необходимости в любое время, а затем на месте получить повестку», - сказала А.Кужель.

Справка УНИАН. Депутат и бизнесмен Е.Щербань и его жена были убиты 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более чем 20 эпизодов, в частности, убийства экс-главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 лиц.

В августе 2011 года первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в интервью журнала "Фокус" заявил, что информация о причастности екс-премьера Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США против екс-премьера Павла Лазаренко. П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня.

4 апреля на пресс-конференции в УНИАН сын Е.Щербаня Руслан Щербань заявил, что считает Ю.Тимошенко и П.Лазаренко причастными к убийству его отца, и призвал прокуратуру провести расследование.

Генпрокуратура сообщила, что проверит это заявление Р.Щербаня.