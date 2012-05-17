Кулиняк обиделся на внимание журналистов к назначению своей племянницы
19:20, 17 мая 2012Политика
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Министр культуры Украины Михаил Кулиняк считает оскорбительным чрезмерное внимание к назначению его племянницы Оксаны Гайдук главным редактором журнала «Українська культура».
Кулиняк обещает освободить родственницу, если она "не будет справляться"
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.
М.Кулиняк отметил, что решение относительно принятия на эту должность О.Гайдук принимала директор издательства, а он к этому никакого отношения не имеет.
По словам министра, он имел разговор с директором, которая сообщил ему, что раньше предлагала занять эту должность нескольким журналистам, однако они отказывались.
«Это ее решение, и она мне сказала так: «Не будет она справляться - я ее уволю», - сказал М.Кулиняк и добавил, что не видит ничего плохо в этом назначении.
В то же время он выразил возмущение и удивление чрезмерным любопытством и негативным отношением других журналистов к этой новости.
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