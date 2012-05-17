Кулиняк обиделся на внимание журналистов к назначению своей племянницы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

М.Кулиняк отметил, что решение относительно принятия на эту должность О.Гайдук принимала директор издательства, а он к этому никакого отношения не имеет.

По словам министра, он имел разговор с директором, которая сообщил ему, что раньше предлагала занять эту должность нескольким журналистам, однако они отказывались.

«Это ее решение, и она мне сказала так: «Не будет она справляться - я ее уволю», - сказал М.Кулиняк и добавил, что не видит ничего плохо в этом назначении.

В то же время он выразил возмущение и удивление чрезмерным любопытством и негативным отношением других журналистов к этой новости.