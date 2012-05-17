Янукович обнадежил содокладчиков ПАСЕ по поводу Тимошенко

Об этом сказала на пресс-конференции содокладчица ПАСЕ Мариетта де Пурбе-Лундин после встречи с Президентом Украины.

«Мы разговаривали о том, есть ли возможность найти политическое решение в нынешней ситуации. Президент сказал, что по его мнению перед тем как что-то можно будет сделать в этом плане, должен сначала закончиться судебный процесс», - сказала М.Пурбе-Лундин.

Она отметила, что диалог содокладчиц ПАСЕ с Президентом Украины был конкретным и плодотворным. В частности, был обсужден вопрос о надлежащем внедрении Уголовного процессуального кодекса, а также выполнение резолюции ПАСЕ, принятой в январе этого года.

По словам М.Пурбе-Лундин, Президент рассказал, каким образом он будет пытаться воплотить в жизнь все требования, которые содержатся в этой резолюции. «Он настроен выполнить эти требования», - сказала она.

Также по ее словам, были обсуждены вопросы относительно «дел Тимошенко, Луценко и Иващенко».