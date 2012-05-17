Портнов боится, чтобы работа над законом о прокуратуре не переросла в войну

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время международной конференции по реформированию прокуратуры в Украине.

А.Портнов отметил, что работу над разработкой и принятием закона о прокуратуре необходимо организовать так, чтобы она не переросла в войну, а мы достигли такого же результата, какого мы достигли по Уголовному процессуальному кодексу».

А.Портнов подчеркнул, что в процессе реформирования законодательства о прокуратуре изучаются все существующие проекты закона.

Он отметил, что при подготовке новой редакции закона за основу будет браться Конституция Украины, в то же время будут учитываться и выводы Совета Европы и Венецианской комиссии. «Несмотря на то, что они были на законопроект, который не рекомендован к принятию», - добавил он.

При этом А.Портнов отметил, что в выводах Венецианской комиссии изложены те принципы, на которых нужно базировать дальнейшую работу над законопроектом.

В то же время А.Портнов подчеркнул, что в процессе реформ нужно внимательно отнестись к вопросу перехода от действующей системы к новой.

Также А.Портнов напомнил, что в Украине продолжается работа над законами об адвокатуре, Совете юстиции, о Государственном бюро расследований и над законами об административных и уголовных проступках.