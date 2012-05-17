Наливайченко требует привлечь лидера коммунистов к уголовной ответственности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по его словам, насильственная депортация сталинским режимом крымских татар в 1944 году де-юре и де-факто является преступлением против человечности и актом геноцида против целого народа.

В.Наливайченко напомнил, что преступления сталинизма были неоднократно осуждены резолюциями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской Ассамблеи Совета Европы и налагают обязательства на Украину как члена этих международных организаций.

«Именно поэтому я требую от генерального прокурора привлечь к уголовной ответственности руководителя Компартии Петра Симоненко за его позорные попытки с парламентской трибуны оправдать преступление депортации, которое привело к гибели более 46% выселенных татар», - заявил В.Наливайченко.

«Деятельность Коммунистической партии и популяризация тоталитарной коммунистической идеологии в Украине должна быть запрещена. Неоднократные заявления представителей КПУ, оправдывающие нечеловеческие преступления коммунистического режима, которые привели к гибели десятков миллионов наших соотечественников, являются для этого более чем достаточным основанием», - отметил он.

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Как известно, П.Симоненко заявил в парламенте, что депортация крымских татар была осуществлена для их спасения, ведь в годы Великой Отечественной войны 20 тысяч крымских татар перешли на сторону нацистов. По словам П.Симоненко, «для спасения крымских татар был применен вывоз с территории Крыма, потому что эти злодеяния обязательно привели бы к гражданской войне».