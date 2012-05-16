В харьковской больнице говорят, что жалоб от Тимошенко не слышали

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не подавала жалоб на качество лечения в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в медучреждении заявил главный врач ЦКБ «Укрзалізниці» Михаил Афанасьев.

«Был и остался нормальный контакт с медицинским, врачебным и сестринским персоналом. Жалоб на проведение лечения от нее не поступало», - сказал М.Афанасьев.

Он заметил, что вчера вечером после краткосрочного отказа от некоторых медицинских процедур Ю.Тимошенко согласилась продолжить лечение.

«Сегодня все процедуры согласно назначениям доктора Хармса выполняются», - сказал М.Афанасьев.

По его данным, лечащий врач Ю.Тимошенко Лутц Хармс планирует уехать из Харькова, в понедельник его сменит другой врач из берлинской клиники «Шарите». М.Афанасьев заверил, что распорядок дня и графики процедур Ю.Тимошенко прописаны и согласованы. В то же время, главный врач отметил: «Мы обменялись телефонами, чтобы в случае необходимости мы могли проконсультироваться. Учитыва\\, что это хроническое состояние, каких-то неожиданностей мы не ожидаем».

Как сообщал УНИАН, экс-премьера 9 мая перевезли на лечение в харьковскую больницу "Укрзалізниці", ее лечением занимается немецкий врач клиники "Шарите" при участии украинских специалистов.

15 мая пенитенциарная служба обнародовала график процедур, назначенных Ю.Тимошенко, что вызвало возмущение защиты экс-премьера.