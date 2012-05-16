Впервые в Украине эксклюзивное шоу «Метаморфозы» иллюзиониста Франца Харари
В пятницу, 25 мая, американский иллюзионист Франц Харари впервые выступит в Украине в рамках открытия второй очереди строительства жилого квартала «Новопечерские Липки».
Ф.Харари – маг-иллюзионист, партнер-постановщик трюков Дэвида Коперфильда и концертных номеров Майкла Джексона. Всемирную известность получил после проведения иллюзии с исчезновением шатла, а также растворения в воздухе сфинкса и танка.
На мероприятии Ф.Харри представит эксклюзивное шоу «Метаморфозы», которое никого не оставит равнодушным.
В рамках открытия второй очереди «Новопечерских Липок» гостей мероприятия также ожидает:
Уникальное 3-D, световое и лазерное шоу.
Концертная шоу-программа.
Экскурсия по кварталу и посещение шоу-рума.
Приятные сюрпризы, чудеса, подарки.
Общение с представителями компании-застройщика и девелопера, чиновниками городской и государственной исполнительной власти, жителями квартала.
Время проведения: 19:30-23:00
Аккредитация проводится до 18:00 до понедельника, 21 мая.
Контакты для аккредитации:
Дмитрий Новиков
(044) 528-91-91
(066) 347-05-88
nda@novolipki.com