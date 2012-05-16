Впервые в Украине эксклюзивное шоу «Метаморфозы» иллюзиониста Франца Харари

В пятницу, 25 мая, американский иллюзионист Франц Харари впервые выступит в Украине в рамках открытия второй очереди строительства жилого квартала «Новопечерские Липки».

Ф.Харари – маг-иллюзионист, партнер-постановщик трюков Дэвида Коперфильда и концертных номеров Майкла Джексона. Всемирную известность получил после проведения иллюзии с исчезновением шатла, а также растворения в воздухе сфинкса и танка.

На мероприятии Ф.Харри представит эксклюзивное шоу «Метаморфозы», которое никого не оставит равнодушным.

В рамках открытия второй очереди «Новопечерских Липок» гостей мероприятия также ожидает:

Уникальное 3-D, световое и лазерное шоу.

Концертная шоу-программа.

Экскурсия по кварталу и посещение шоу-рума.

Приятные сюрпризы, чудеса, подарки.

Общение с представителями компании-застройщика и девелопера, чиновниками городской и государственной исполнительной власти, жителями квартала.

Время проведения: 19:30-23:00

Аккредитация проводится до 18:00 до понедельника, 21 мая.

Контакты для аккредитации:

Дмитрий Новиков

(044) 528-91-91

(066) 347-05-88

nda@novolipki.com