Литвин думает, что ”ширка” состоится, а контролировать ее будет он

Лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что возглавляемая им политическая сила имеет высокие шансы прохождения в новый парламент страны. Об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе (Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос, с какой политической силой Блок будет сотрудничать в случае прохождения в ВР, В.ЛИТВИН заявил, что готов работать с теми силами, которые «не тянут страну неизвестно куда». «Меня меньше всего волнует, с кем я буду объединяться, меня в большей мере волнует, чтобы быть услышанным и быть поддержанным. Меня в большей мере волнует, чтобы мое видение было практически реализовано в практической деятельности Верховной Рады Украины, - сказал В.ЛИТВИН. По словам лидера Блока, «я придерживаюсь известного принципа: не важно, какого цвета кошка, главное - чтобы она ловила мышей. Вот будет работа над принятием социальных, экономических законов, будет обеспечена стабильность в стране - я готов к сотрудничеству. Конечно, мне не хотелось бы иметь дело с теми людьми, которые тянут страну неизвестно куда».

При этом лидер Блока Литвина заявил, что считает искусственным «железобетонное деление» на оппозицию и коалицию в парламенте Украины. «Я являюсь сторонником того, что не может быть в Верховной Раде железобетонного деления на коалицию и оппозицию. Это искусственное деление, - подчеркнул В.ЛИТВИН. - Принцип этого деления основан на том, те, кто успели договориться и поделить все, что делится в этой стране, – назвали себя коалицией. Те, кто в силу своих амбиций не смогли поделить должности, вынуждены были бежать блокировать щитовую. Такая Верховная Рада Украине не нужна».

В.ЛИТВИН считает, что есть предпосылки для создания широкой коалиции в парламенте страны – прежде всего, коалиции Партии регионов и Блока «Наша Украина – Народная самооборона». «Показателем этого является тот факт, что на днях в Киеве состоялось заседание Украина-Европейский Союз, где очень активно обсуждался, кстати, и этот вопрос, - отметил В.ЛИТВИН. «Поэтому, я думаю, мы (Блок Литвина - УНИАН) в большей мере будем контролировать их деятельность», - отметил В.ЛИТВИН.