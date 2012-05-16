Ющенко: Мне обидно, когда на Украину негативно смотрят

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Вашингтоне, где находился по приглашению Института 43-го президента США Джоржа Буша.

"Мне бы хотелось, чтобы Украина не утратила свой шанс. Мне бы очень хотелось, чтобы несмотря на все события, ни Европа, ни Америка не уменьшили своего внимания к моей нации", - сказал В.Ющенко.

По его мнению, тема свободы для Украины является на сегодняшний день актуальной. "Достижение свободы не является измерением одного года, четырех или пяти, мы еще не научились жить в свободе, мы еще не научились ценить демократию, и процессы, происходящие сейчас в стране, говорят о том, что у нас еще много общественной и политической работы, чтобы свобода и демократия были необратимыми", - заявил В.Ющенко.

По словам экс-Президента, важным является не только то, как украинцы представляют свободу и демократию, как их отстаивают, как проводят выборы, как ведут политический диалог в стране, но и то, как воспринимают Украину за рубежом.

"Мне обидно, когда на Украину негативно смотрят, мне обидно, когда негативно оценивается то, что очень часто нам принадлежит, в том числе память и история", - отметил он, добавив, что украинцам необходимо научиться защищать свои интересы.

В.Ющенко сообщил, что во время его встреч в Вашингтоне с бывшими президентами США, действующими сенаторами, всех чрезвычайно интересовала ситуация в Украине.

"Несмотря ни на что, я - оптимист, я думаю, что Украина найдет в себе силы разобраться в вызовах, стоящих перед ней. Я убежден, что превыше всего стратегически важно, чтобы сейчас не ошибиться и не свернуть со стратегического пути европейской интеграции", - заявил В.Ющенко.

Он выразил надежду, что подготовленное соглашение с Европейским Союзом о политической ассоциации и создании зоны свободной торговли не окажется "в корзине".

В.Ющенко заметил, что доказывает всем, с кем встречается, что европейская интеграция Украины выгодна не только нашей стране, но и Европе.

"Убежден, что мы в этих сложных обстоятельствах сможем найти собственный национальный ответ - как справиться с этими вызовами, как не попасть под лживые, легкие рецепты, в том числе во внешней политике", - сказал В.Ющенко.