"Фронт змін" пойдет на радикальный шаг и ждет того же от "Батькивщины"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Тернопольской областной организации партии «Фронт Змін» Роман Заставный.

«Возможно, это слишком радикальный шаг, но, по моему мнению, правильный. Нам необходимо очистить свои ряды накануне выборов, чтобы на время избирательной кампании остались только те люди, на которых можно положиться и которые действительно готовы к борьбе с действующим режимом. Потому что делать вид, что проблемы не существует, – неправильно», – сказал Р.Заставный.

Он не уточнил, о каком именно количестве депутатов идет речь.

«Конкретную цифру назвать трудно, поскольку мы еще дали возможность людям покаяться и объяснить свои действия. Думаю, кто-то изменит свою позицию, потому что, может, не до конца разобрался, дал слабинку. Но тех, кто хитрит, придет каяться, а затем будет опять делать то же – от таких обязательно партию очистим», – пообещал Р.Заставный.

По его словам, сейчас части депутатов уже предложили самостоятельно сдать партийный билет. «Если они не выйдут из партии, то мы их будем исключать публично. И будем прилагать максимум усилий, чтобы еще и лишить их депутатского мандата. Для этого будем использовать нестандартные ходы: публичное осуждение, биг-бордовую кампанию», – поделился планами Г.Заставный.

По его словам, аналогичную очистку должны провести и члены ВО «Батькивщинаа».

«Не секрет, что и члены этой партии в районах тоже сотрудничают с властью. Понятно, что им повести очистку будет сложнее, поскольку депутатов местных советов у них значительно больше. Но мы настаиваем на этом, и если они действительно ответственные партнеры, а по другому и быть не может, то они это сделают», – сказал Р.Заставный.