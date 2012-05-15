Янукович встречается с Путиным

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, после завершения переговоров запланирована встреча главы Украинского государства с представителями СМИ.

После этого В.Янукович примет участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ. Предполагается, что в нем примет участие 11 президентов стран Содружества. Кроме Президента Украины, на заседании будут присутствовать президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как сообщал УНИАН, сегодня посол Украины в РФ Владимир Ельченко сообщил, что в ходе встречи В.Януковича и В.Путина планируется обсудить вопросы сотрудничества стран в газовой сфере, снятия торговых ограничений для украинских товаров, а также график контактов на высшем уровне.