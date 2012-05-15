После взрывов в Днепропетровске милиция уже 29 раз искала бомбы

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, из них 53 сообщения были анонимными.

В 29 случаях на места событий выезжали работники отдела взрыво-технических и пожарно-технических исследований областного управления милиции. По данным ОСО, во время проведения обследования ни по одному факту взрывчатые вещества не были обнаружены.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска произошли 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в частности 10 детей.