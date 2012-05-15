После взрывов в Днепропетровске милиция уже 29 раз искала бомбы
13:01, 15 мая 2012Политика
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В Днепропетровской области после терактов - с 27 апреля по 14 мая - в органы внутренних дел поступило 110 сообщений от граждан о выявлении подозрительных предметов.
Ни по одному факту взрывчатых веществ не нашли
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, из них 53 сообщения были анонимными.
В 29 случаях на места событий выезжали работники отдела взрыво-технических и пожарно-технических исследований областного управления милиции. По данным ОСО, во время проведения обследования ни по одному факту взрывчатые вещества не были обнаружены.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска произошли 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в частности 10 детей.
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