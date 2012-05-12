46 выпускников военно-морского лицея получили аттестаты

Аттестаты об окончании учебного заведения и нагрудные знаки получили 46 выпускников. Лицеистов, их командиров и преподавателей, родителей юношей прибыли поздравить члены военного совета Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины во главе с временно исполняющим обязанности командующего украинского флота вице-адмиралом Юрием Ильиным, а также представители руководства местных органов власти, духовенства и общественности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС. «Приятно отметить, что подавляющее большинство выпускников продолжат учебу в Академии ВМС имени П.С.Нахимова, и в этом есть также заслуга командиров и преподавателей. Мы ждем новых офицеров, профессионалов, мы ждем вас на флоте, уважаемые выпускники», - отметил вице-адмирал Ю.Ильин.

Всем выпускникам были торжественно вручены аттестаты об окончании учебного заведения и нагрудные знаки. Состоялась также церемония прощания лицеистов с флагом военно-морского лицея, а своеобразной изюминкой церемонии стало исполнение вальса непосредственно на плацу лицея: выпускники пригласили на танец женщин-преподавателей.

Как сообщил журналистам начальник Военно-морского лицея капитан I ранга Игорь Колежнюк, это уже второй выпуск лицеистов. По его словам, в этом году впервые выпускник окончил учебное заведение с золотой медалью. Как отметил офицер, радует то, что абсолютно все выпускники выразили желание продолжить учебу в высших военных учебных заведениях Министерства обороны Украины, при этом большинство из них подали документы на вступление в Академию ВМС имени П.С.Нахимова. Как добавил капитан I ранга, в прошлом году 32 из 45 выпускников лицея поступили в высшие военные учебные заведения.

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Справка УНИАН. Военно-морской лицей открыт 1 сентября 2009 года. Он является учебным заведением для предоставления полного среднего образования ученикам 10-11 классов с военно-профессиональной направленностью обучения и допрофессиональной подготовки. Лицей создан для обеспечения социальной защиты и предоставления государственной поддержки в воспитании детей-сирот, детей из многодетных семей, детей военнослужащих, участников боевых действий и участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а также формирования у молодежи высокого патриотического сознания, национального достоинства, любви к военной службе и флотским традициям, сознательного стремления к овладению профессией офицера Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины, готовности к выполнению гражданского и конституционного долга.