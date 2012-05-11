Грибаускайте надеется, что Янукович понял

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Грибаускайте сообщила журналистам после встречи с В.Януковичем.

Президент Литвы подчеркнула, что «информация, которая приходит от дружественной страны, информация, которую говорит друг, должна быть услышана». «Я надеюсь, что эту информацию я смогла донести, конечно, решение будет за Президентом Украины», - отметила Д.Грибаускайте.

При этом Президент Литвы подчеркнула, что самым главным результатом сегодняшнего дня стало то, что она смогла увидеться с Ю.Тимошенко, и что смогла донести мнение ЕС о том, как в Европе оценивают эту ситуацию.

«Я очень надеюсь, что президент услышал это мнение от меня», - сказала глава Литовского государства.

Д.Грибаускайте также добавила, что понимает, насколько тяжелым в данном случае является мнение Европы для любого государства.

Как сообщал УНИАН, в пятницу состоялась встреча В.Януковича с Д.Грибаускайте «с глазу на глаз».

Президентская пресс-служба отметила, что встреча длилась два с половиной часа.