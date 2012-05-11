В Днепропетровске задержали местного политика
В Днепропетровске милиция задержала председателя Всеукраинской общественной организации «Громадська сила» Загида Краснова.
|Задержан лидер ВО «Громадська сила» Краснов
По словам представителя, З.Краснов задержан в связи с тем, что Генеральная прокуратура приняла решение о возобновлении следственных действий по данному уголовному делу.
«Следователь следственного управления ГУ МВД в Днепропетровской области вынес постановление о задержании в соответствии со ст.115 УПК Украины»,- заявил собеседник агентства.
По данным пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, ГПУ отменила постановление о закрытии уголовного дела, поскольку не были устранены противоречия между двумя существующими техническими экспертизами ДТП и были выявлены несоответствия при установлению степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшим.
Генеральная прокуратура также переквалифицировала уголовное дело с ч. 1 ст. 286 на ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
В 2008 году З.Краснов попал в ДТП, в котором столкнулось 2 машины, за рулем одной из которых был З.Краснов. Оба водителя получили травмы.
В 2010 году З.Краснов баллотировался на пост городского головы Днепропетровска.