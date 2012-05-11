В Днепропетровске задержали местного политика

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления МВД в Днепропетровской области, в 2008 году по факту ДТП с участием З.Краснова было возбуждено уголовное дело, которое было закрыто в 2009 году Главным следственным управлением МВД Украины.

По словам представителя, З.Краснов задержан в связи с тем, что Генеральная прокуратура приняла решение о возобновлении следственных действий по данному уголовному делу.

«Следователь следственного управления ГУ МВД в Днепропетровской области вынес постановление о задержании в соответствии со ст.115 УПК Украины»,- заявил собеседник агентства.

По данным пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, ГПУ отменила постановление о закрытии уголовного дела, поскольку не были устранены противоречия между двумя существующими техническими экспертизами ДТП и были выявлены несоответствия при установлению степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшим.

Генеральная прокуратура также переквалифицировала уголовное дело с ч. 1 ст. 286 на ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В 2008 году З.Краснов попал в ДТП, в котором столкнулось 2 машины, за рулем одной из которых был З.Краснов. Оба водителя получили травмы.

В 2010 году З.Краснов баллотировался на пост городского головы Днепропетровска.