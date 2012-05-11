Янукович пригласил Тимофти на Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе встречи с Президентом Республики Молдова Николае Тимофти.

В начале встречи Президент Украины сказал, что ему приятно отметить, что между двумя странами существуют точки соприкосновения и общие взгляды на развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества. В.Янкович также высказал удовлетворение, что Президент Молдовы является приверженцем развития двусторонних отношений с Украиной.

«Мне приятно, что Вы остаетесь приверженцем той политики, которая у нас была во взаимоотношениях. Тут очень важна преемственность, тем более, что Вы хотите усилить развитие отношений и мы это будем поддерживать», - сказал В.Янукович.

Он назвал важным, чтобы Украина и Молдова оставались партнерами во многих сферах, в том числе и в вопросах европейской интеграции.

Также Президент Украины высказал надежду на увеличение товарооборота между двумя странами, который на сегодняшний день, по его словам, составляет более 1 млрд долларов. Он высказал мнение, что для увеличение товарооборота лучше всего было бы организовывать совместные бизнес-форумы.

Также В.Янукович пригласил своего молдавского коллегу посетить Чемпионат Европы по футболу, который состоится в Украине в июне.

В свою очередь Н.Тимофти выразил уверенность, что пауза, наблюдавшаяся во взаимоотношениях между Украиной и Молдовой, останется в прошлом, и страны будут активно сотрудничать, чтобы вернуть динамику взаимоотношений и усилить их в будущем.