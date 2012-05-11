К Тимошенко в больницу прибыла Грибаускайте - журналистов не пустили
16:30, 11 мая 2012Политика
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На территорию медицинского заведения прошли прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин, представители местной власти и руководители местных силовых структур.
|Далю Грибаускайте сопровождают местная власть и силовики
К экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, которая проходит лечение в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове, прибыла Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.
Как передает корреспондент УНИАН, около 16.10 кортеж автомобилей в сопровождении ГАИ заехал на территорию больницы.
В то же время, журналистов местных и центральных СМИ оставили за воротами медицинского заведения.
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