К Тимошенко в больницу прибыла Грибаускайте - журналистов не пустили

К экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, которая проходит лечение в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове, прибыла Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.

Как передает корреспондент УНИАН, около 16.10 кортеж автомобилей в сопровождении ГАИ заехал на территорию больницы.

В то же время, журналистов местных и центральных СМИ оставили за воротами медицинского заведения.