К Тимошенко в больницу прибыла Грибаускайте - журналистов не пустили

16:30, 11 мая 2012
Политика
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На территорию медицинского заведения прошли прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин, представители местной власти и руководители местных силовых структур.  

Даля Грібаускайте

К экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, которая проходит лечение в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове, прибыла Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.

Как передает корреспондент УНИАН, около 16.10 кортеж автомобилей в сопровождении ГАИ заехал на территорию больницы.

В то же время, журналистов местных и центральных СМИ оставили за воротами медицинского заведения.

 

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