Связь Азарова: селекторные совещания по 10 тысяч и телеграммы по 1,7 грн. за слово

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишет издание "Наші гроші".

Основным поставщиком услуг мобильной связи является ЧАО «МТС Украина», которое получит 0,50 млн грн. за 350 тыс минут корпоративной связи. ЧАО «Киевстар» получит 0,21 млн грн. за 120 тыс минут.

ОАО «Укртелеком» получит 0,9 млн грн. за ориентировочно 130 тысяч минут услуг местной телефонной связи и 220 тысяч заказов междугородной и международной телефонной связи.

Также «Укртелеком» в лице Филиала «Дирекция развития инфраструктуры» получит 0,15 млн грн. за проведение 15 селекторных совещаний в объеме не более 28 точек подключения за одно мероприятие продолжительностью 90 минут. Стоимость одного селекторного совещания стоит 10 тыс грн.

Центр технической эксплуатации № 1 Филиала специализированной электросвязи «Укртелекома» также получит 35 тыс. грн. за ориентировочно 300 высших правительственных телеграмм объемом 70 слов. Стоимость одной телеграммы составляет около 120 грн., или 1,7 грн. за слово.

ГП «Центральная станция связи» Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины получит 5,5 тыс грн. за услуги ведомственной местной и междугородней телефонной связи продолжительностью 150 тыс. минут и услуги «Стола заказов» продолжительностью 3780 минут.

Услуги интернета будут стоить 80 тыс. грн. Половину получит ЧАО «Датагруп» за основной канал доступа к сетям и ресурсам вне точки обмена украинским трафиком UA-IX без ограничения трафика со скоростью 200 Мбит/с (симметричный канал). Вторую половину суммы получит ООО «Адамант» за дополнительный канал доступа в Интернет и сопровождение в RIPE NCC ресурсов, зарегистрированных за Секретариатом КМУ. Предусмотрено обеспечение услуг доступа к сети и ресурсам подключенных к точке обмена украинским трафиком UA-IX без ограничения трафика со скоростью 1 Гбит / с (симметричный канал).