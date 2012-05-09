Кузьмин говорит, что синяков Тимошенко никто не видел

Первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил в Европарламенте, что сообщение об избиении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Качановской колонии - провокация с целью дискредитации украинской власти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Р.Кузьмин заявил сегодня в Брюсселе, выступая на заседании "круглого стола" на тему: "Процесс против Юлии Тимошенко - выполнение украинского законодательства или нарушение прав человека".

"Я знаю то, что Ю.Тимошенко никто не подвергал пыткам, не бил, это - провокация, имеющая целью дискредитацию украинской власти", - сказал Р.Кузьмин.

"Ну кому придет в голову бить женщину в следственном изоляторе, и не просто женщину, а Ю.Тимошенко, премьер-министра Украины, к которой так придирчиво относятся все европейцы?", - спросил первый заместитель Генерального прокурора Украины.

Р.Кузьмин отметил, что за все время пребывания Ю.Тимошенко ее 260 раз осматривали врачи, при этом 60 раз из них - осматривали высшие руководящие лица Министерства здравоохранения Украины. По его словам, Ю.Тимошенко обследовали 30 докторов наук и академик.

"И в этой ситуации, когда она ежедневно посещается своими адвокатами, дочерью, депутатами, членами Европарламента, кто бы осмелился избить ее?", - сказал Р.Кузьмин.

Он также отметил, что до этого времени Ю.Тимошенко не позволила провести ее осмотр после избиения, и на сегодня не существует ни одного медицинского заключения, подтверждающего факт избиения Ю.Тимошенко.

"Более того, нет ни одного медицинского заключения, подтверждающего вообще наличие любых синяков и телесных повреждений на ее теле. И какой массовый психоз вокруг этого события ", - удивился первый заместитель Генерального прокурора Украины.

"Я бы обратился к вам с просьбой, перед тем, как принимать решения, и перед тем, как высказывать свою позицию, выслушайте и другую сторону. Вполне возможно, ваше мнение изменится ", - сказал Р.Кузьмин, обращаясь к присутствующим.

Он также отметил готовность решать существующие в Украине проблемы, в том числе в законодательной сфере.

По словам первого заместителя Генерального прокурора Украины, уже сейчас происходит реформирование законодательства, а к Ю.Тимошенко допускают врачей, депутатов украинского и европейского парламентов.

"Мы готовы идти навстречу, идти на все для того, чтобы ситуацию с этой проблемой решить", - подчеркнул Р.Кузьмин.