Комитет сопротивления диктатуре рассмотрит предложение Кличко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «УДАР Виталия Кличко».

В.Кличко во время встречи с представителями КОДа от «Батькивщины» и «Фронту Змін» отметил необходимость при выходе на формулу «один округ – один кандидат от оппозиции» публично определить критерии к кандидатам и выдвигать самого рейтингового и авторитетного кандидата, который имеет поддержку избирателей, а не политических вождей.

По его словам, была достигнута договоренность о том, что КОД на ближайшем заседании рассмотрит предложение партии «УДАР» о применении принципа праймериз или независимого социологического опроса в определении мажоритарных кандидатов от оппозиции, чтобы не повторить опыт Обухова или последних выборов в Киеве.

В.Кличко рассказал, что на встрече также присутствовали Александр Турчинов и Николай Мартыненко, и говорили о ключевых критериях победы оппозиционных сил на парламентских выборах. «Наша общая задача – получить больше 50% депутатов в Верховной Раде. Для этого мы должны использовать все источники, все, что возможно, для получения самого лучшего результата», – подчеркнул В.Кличко.

Он отметил, что еще в феврале «УДАР» направил в КОД предложение по поводу того, на каких принципах должно происходить выдвижение мажоритарных кандидатов от оппозиции. «Я убежден, что не Кличко, Яценюк или Турчинов должны выдвигать этих кандидатов. Они должны иметь поддержку людей. Кандидат, которого больше всего поддерживают на округе, должен стать единым кандидатом от оппозиции», – отметил В.Кличко. Он добавил, что это предложение, наконец, было согласовано представителями других оппозиционных сил и будет обсуждено на ближайшем заседании КОДа. В.Кличко выразил надежду, что в ближайшее время позитивное решение по этому вопросу будет принято.

«Во-первых, не кулуарные договоренности, не какие-то квоты политиков, а желание людей должно быть решающим. Они должны сказать – этот кандидат устраивает нас, мы его поддерживаем. И другие кандидаты должны уступить тому, кто имеет самую большую поддержку людей», – считает лидер «УДАРа».

В.Кличко подчеркнул, что «составление процентов не дает нам большего результата». «Наша задача – получить максимальный результат. Поэтому мы решили, если партия преодолевает 5% барьер, мы будем объединяться уже в парламенте. Но на сегодняшний день мы должны отметить то, что не будем сотрудничать с Партией регионов и ее сателлитами, при любых условиях этого не будем делать и готовы это публично задекларировать», – подчеркнул политик.