Власенко: Власть панически боится, что Тимошенко увидят в плохом состоянии

Власть панически боится, что экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко увидят в плохом физическом состоянии.

Об этом УНИАН сказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко, комментируя то, что журналистам не дали возможности увидеть Ю.Тимошенко во время ее госпитализации в центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове.

«В прошлый раз, когда ее вывозили, ее удалось сфотографировать, даже кому-то удалось с ней пообщаться. Они сейчас боятся этого панически, поскольку они всем рассказывали, что она в хорошем состоянии, что у нее нормальная температура, – это очевидно не так. Она очень сильно похудела, вчера у нее была температура 35,8», - сказал С.Власенко.

По словам защитника, врач-невропатолог берлинской клиники "Шарите" Лутц Хармс должен вскоре начать выведение Ю.Тимошенко из голодовки и полноценный процесс реабилитации.

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Как сообщал УНИАН, утром 9 мая экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко привезли в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.

В 8.02 на территорию медицинского заведения заехала карета скорой помощи в сопровождении автомобилей ГАИ и спецподразделения "Беркут".

Перед этим журналистов центральных и местных СМИ выгнали с территории ЦКБ «Укрзализныци» и закрыли на замок ворота медицинского заведения. Также работники милиции вывели с территории медзаведения сторонников Ю.Тимошенко, которые с самого утра дежурили перед приемным отделением больницы.