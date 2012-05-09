Во Львове снят запрет на красные флаги

Во Львове суд остановил действие постановления о запрете размещения символики СССР, коммунистической и нацистской символики.

Как сообщила начальникюридического управления Львовскогогородского совета ГеленаПайонкевич,Львовский окружной административныйсуд принял сегодняпостановление, которымприостановил действиепостановления Львовского городского совета№ 1438от26.04.2012года «Озапрете использованиясимволики СССР,коммунистической инацистской символикина территории г.Львова».



Соответствующее ходатайствов суд подалпрокурор городаЛьвова.



«Постановлениемокружногоадминистративного судаприостановлено действиепостановления окрасных флагах.Насегодня оно недействует.Несмотря на то,что протестпрокурораотклонилисегодня депутаты в ходевнеочередного заседания,но прокуратураобратиласьв суд идействие постановленияостановили.Следовательно,решение о запретеразмещения во Львовесимволики СССР,коммунистической инацистской символикине действует»,- цитируетZaxid.net.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter