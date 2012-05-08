Прокуратура опротестовала запрет на красные флаги в Тернополе

Как сообщил корреспонденту УНИАН прокурор отдела прокуратуры области Тарас Рыбизант, представители прокуратуры установили, что при подписании данного распоряжения А.Кайда вышел за пределы своих полномочий, определенных ст.55 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», а также нарушил требования ст.19 Конституции Украины.

«Кроме этого, право на использование символики времен Великой Отечественной войны предусмотрено Законом Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» с изменениями и дополнениями и решением Конституционного Суда Украины от 16 июня 2011 года», - добавил Т.Рыбизант.

Он заметил, что протест прокурора останавливает действие опротестованного акта и подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом или должностным лицом в десятидневный срок после его поступления.

Как сообщал УНИАН, 7 мая председатель Тернопольского облсовета издал распоряжение, которым запретил использование 9 мая 2012 года на территории области коммунистической и нацистской символики. В документе сказано, что распоряжение издано «в связи с возможностью использования 9 мая на территории Тернопольской области символики несуществующего тоталитарного государства – СССР, коммунистической символики и нацистской символики, что предопределяет нарушение положений статей 5, 20 Конституции Украины».