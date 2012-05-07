Лутковская поедет к Тимошенко «как только, так сразу»
17:15, 07 мая 2012Политика
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Омбудсман не назвала приблизительных сроков своего визита к Ю.Тимошенко.
|Валерия Лутковская обещает съездить к Тимошенко
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская намерена посетить экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в Качановской колонии Харькова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.
«Обязательно, со временем», - сказала В.Лутковская, отвечая на вопросы журналистов, собирается ли она посетить Ю.Тимошенко.
При этом Омбудсман не назвала приблизительных сроков своего визита к Ю.Тимошенко, отметив, что ей нужно войти в курс дел, в частности, разобраться с представлением бывшего Омбудсмана Нины Карпачевой в Генеральную прокуратуру относительно избиения Ю.Тимошенко.
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