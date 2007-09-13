Особенности выборов-2007 - «война референдумов» и админресурс

Крымские политологи называют главной особенностью нынешней предвыборной кампании активное использование административного ресурса и «войну референдумов».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе крымский политолог Александр ФОРМАНЧУК отметил, что нынешняя избирательная кампания проходит инерционно и напоминает выборы прошлого года, при этом главное отличие сегодняшней предвыборной кампании - «война референдумов». «Все понимают, что они (рефередумы – УНИАН) не будут иметь никаких последствий правовых, никаких серьезных последствий. Но, тем не менее, все пытаются использовать это (референдумы – УНИАН) как технологию в борьбе за голоса избирателей», - отметил политолог.

Он также добавил, что сейчас, как и в прошлые годы, перед выборами идет «война рейтингов». «В этот раз ничего нового не происходит, те же опросы, те же попытки провести разные социологические опросы. Многие из них, конечно, являются заказными с тем, чтобы показать в выгодном свете ту или иную политическую силу», - заявил А.ФОРМАНЧУК.

В свою очередь политолог Сергей КИСЕЛЕВ добавил, что особенностью нынешних выборов является активное использование админресурса. «Так открыто, цинично, не стеснясь, люди, которым запрещено по закону в данных условиях заниматься политической пропагандой, этим занимаются», - сказал эксперт. При этом С.КИСЕЛЕВ подчеркнул, что от результатов выборов зависит очень многое – стратегия развития страны на ближайшие десятилетия.

Со своей стороны политолог Андрей НИКИФОРОВ отметил, что эти выборы проходят довольно спокойно, поскольку произошла "американизация": политики все больше нанимают для работы американских политтехнологов. «Может быть поэтому они (выборы - УНИАН) выхолощенные, я бы сказал кастрированные – я имею в виду предвыборную кампанию», - добавил он.