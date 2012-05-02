Глава бельгийского МИД не поедет на Евро в Украину

Об этом сообщает сегодня бельгийское агентство Belga со ссылкой на коммюнике Министерства иностранных дел страны.

По данным агентства, причиной отказа Д.Рейндерса от поездки в Украину является плохое отношение в колонии к бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко.

Агентство напоминает, что впервые о возможности бойкота политиками финальной части Евро-2012 в Украине начали говорить в Германии, где сейчас правительство канцлера Ангелы Меркель решает, стоит ли посещать Украину. Кроме того, о намерении бойкотировать украинскую часть чемпионата заявили также члены правительства Австрии.

“Ни один член австрийского правительства не поедет на эти матчи в знак солидарности”, - заявил министр иностранных дел Австрии, вице-канцлер Михаель Шпинделеггер.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля пресс-секретарь Президента Еврокомиссии заявила, что Жозе Мануель Баррозу не намерен принимать участие в мероприятиях финальной части нынешнего чемпионата Европы по футболу в Украине.

Справка УНИАН. Матчи финала Евро-2012 состоятся в Киеве, Львове, Донецке и Харькове и Варшаве, Вроцлаве, Гданске и Познани с 8 июня по 1 июля.