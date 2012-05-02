Глава бельгийского МИД не поедет на Евро в Украину
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс не поедет в Украину на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу.
Об этом сообщает сегодня бельгийское агентство Belga со ссылкой на коммюнике Министерства иностранных дел страны.
По данным агентства, причиной отказа Д.Рейндерса от поездки в Украину является плохое отношение в колонии к бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко.
Агентство напоминает, что впервые о возможности бойкота политиками финальной части Евро-2012 в Украине начали говорить в Германии, где сейчас правительство канцлера Ангелы Меркель решает, стоит ли посещать Украину. Кроме того, о намерении бойкотировать украинскую часть чемпионата заявили также члены правительства Австрии.
“Ни один член австрийского правительства не поедет на эти матчи в знак солидарности”, - заявил министр иностранных дел Австрии, вице-канцлер Михаель Шпинделеггер.
Как сообщал УНИАН, 30 апреля пресс-секретарь Президента Еврокомиссии заявила, что Жозе Мануель Баррозу не намерен принимать участие в мероприятиях финальной части нынешнего чемпионата Европы по футболу в Украине.
Справка УНИАН. Матчи финала Евро-2012 состоятся в Киеве, Львове, Донецке и Харькове и Варшаве, Вроцлаве, Гданске и Познани с 8 июня по 1 июля.