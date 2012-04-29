Итальянский политик: ЕС должен частично бойкотировать Евро-2012 из-за Тимошенко

Европейский Союз должен рассмотреть возможность "определенной формы бойкота" матчей нынешнего финала чемпионата Европы по футболу, которые состоятся в Украине, из-за нарушения властью демократических норм, в частности, преследования экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом написал экс-глава нижней палаты парламента Италии Пьер Фердинандо Казини в статье для газете Іl Мessaggero.

Политик отметил, что запланированное в начале лета Евро-2012 может стать удобным случаем для Евросоюза, чтобы продемонстрировать, что европейское сообщество является не только географическим образованием, которое держится исключительно на экономическом сотрудничестве, а - в первую очередь - заботится об общих демократических ценностях.

"Через несколько недель взгляды всего континента будут направлены на Украину, государство, которое также хочет присоединиться к Евросоюзу. Думаю, что - без демагогии, но настойчиво - ЕС может и должен рассмотреть возможность определенной формы бойкота (Евро 2012)", - написал он.

Экс-глава палаты депутатов напомнил, что бойкотировать матчи чемпионата в Украине в начале марта предложил экс-глава итальянского правительства Сильвио Берлускони на собрании "Европейской народной партии", отметив, что, несмотря на разницу во взглядах - он согласен, что бойкот Евро-2012 в Украине стоит организовать.

П.Ф.Казини назвал "неприемлемым" отсутствие реакции Евросоюза на то, что происходит с экс-главой украинского правительства Украины.

"Хотел бы, чтобы в случае Ю.Тимошенко ради уважения к правам человека и ради политических свобод, которых не придерживаются в Украине, мир футбола и в первую очередь европейская политика не отделались холодным молчанием", - написал он, отметив, что, если бы так произошло, это был бы гол в свои ворота для ЕС.

Справка УНИАН. Украина, которая впервые в истории выиграла право организации финала чемпионата Европы вместе с Польшей в 2007 году, потратила на подготовку к нему свыше 4 миллиардов долларов и надеялась на то, что мероприятие станет поводом для популяризации страны в мире.

Матчи Евро-2012 будут проходить в четырех украинских и четырех польских городах с 8 июня по 1 июля этого года.