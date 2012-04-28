Кличко еще раз подчеркнул, что пойдет на выборы отдельно

14:59, 28 апреля 2012
Политика
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По его словам, «УДАР» объединится с другими оппозиционными силами в парламенте. 

Кличко хоче створити в партії УДАР ”молодіжне крило”
Виталий Кличко подчеркивает, что возглавляемая им партия «УДАР» идет на выборы отдельным партийным списком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко заявил сегодня, выступая на IX Всеукраинском съезде партии в Запорожье.

«Я еще раз хочу подчеркнуть: «УДАР» идет на выборы отдельным партийным списком. Ведь мы не можем позволить себе потерять ни одного голоса», - сказал В.Кличко.

По его словам, партия – уже третья по поддержке людей политическая сила в Украине. За нее готовы голосовать по меньшей мере 10% тех, кто примет участие в выборах.

При этом В.Кличко отметил, что в парламенте «УДАР» объединится с другими оппозиционными силами, и заверил, что «даже если оппозиция и будет в меньшинстве, альянсов с Партией регионов и ее сателлитами не будет никогда».

Выступая перед делегатами, В.Кличко назвал символичным то, что этот важный для партии съезд проводится в Запорожье. «С этой земли не раз в Украину приходило спасение, когда уже была потеряна последняя надежда. Именно поэтому отсюда, с этой земли, я объявляю: мы начинаем бой за Украину! Это – бой против всеохватывающей системы коррупции, которая сдерживает развитие страны и ведет к бедности. Мы разрушим систему, где в суде не находят справедливости, а соревнуются, кто даст большую взятку. Где бизнес обдирается налогами и поборами «контролирующих служб», а собранные деньги идут не в бюджет, а в карман чиновников. Где большинство граждан живут в бедности. Где беззаконие и бездарность власти покрывается круговой порукой. Где убийц отпускают, а оппозиционеров садят за решетку», - подчеркнул В.Кличко.

Он отметил, что сегодня протестный потенциал в Украине – самый высокий за годы независимости.

В.Кличко сказал, что с привлечением лучших специалистов гражданского общества «УДАР» формирует конкретный план действий.

В частности, приоритетами партии «УДАР» является: обеспечить достоинство человека, гарантировать защиту его прав и свобод; поставить власть под контроль общества; сделать правосудие честным; создать экономику равных возможностей; добиться конкурентоспособности страны.

Как подчеркнул лидер «УДАРа», «мы вынуждены фактически сформировать судебную и правоохранительную систему заново. Мы проведем независимую проверку судей и служащих на соответствие должностям. Мы требуем создания полноценного суда присяжных, которые ограничат коррумпированность судей. Общественные организации будут иметь право действенного контроля за правоохранительными органами. Мы передадим полномочия и бюджетные средства для их реализации на местный уровень. Мы добиваемся того, чтобы средства планировались и распределялись общиной и органами самоуправления».

Как заявил В.Кличко, «должно быть покончено с избирательным правосудием, которое господствует в Украине. Еще большее возмущение вызывают насильственные действия в отношении Юлии Тимошенко. Политические узники должны выйти на свободу».

По его словам, на основе этих программных принципов «УДАР» готов объединяться в парламенте с другими оппозиционными силами.

«Мы рассчитываем, что наши коллеги из оппозиционных партий во время Съезда объединенной оппозиции 12 мая поддержат эти предложения, направленные на достижение Украиной цивилизованных стандартов благосостояния и развития», - сказал В.Кличко.

Также он отметил, что «УДАР» – правоцентристская сила, которая должна создавать серьезное противодействие власти. Благополучие Украины измеряется не золотом в резиденции Президента, а благополучием граждан всей страны. Мы начинаем бой за Украину».

Делегаты ІХ съезда партии «УДАР» одобрили Обращение к гражданам Украины, в котором призвали прийти на выборы и проголосовать «за страну, которую не стыдно оставить своим детям».

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