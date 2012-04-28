Если бы выборы в ВР состоялись в конце апреля (опрос КМИС)

Если бы выборы в Верховную Раду проходили во второй половине апреля, то в голосовании приняли бы участие 61% избирателей Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного Института социологии.

Так, согласно результатам опроса, Партию регионов готовы поддержать – 19,1%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» отдали бы свои голоса – 10,7% опрошенных.

Следующие пять мест занимают: партия «Фронт змин» – 7,3%, партия «УДАР Виталия Кличко» – 6,7%, Коммунистическая партия Украины – 5,7%, Всеукраинское объединение «Свобода» – 3,0%, Партия Наталии Королевской „Украина — Вперед!“ – 2,8%.

Еще две политические силы получили бы не менее одного процента сторонников: Народная партия Украины – 1,2%, «Гражданская позиция» – 1,1%.

В опросе по региональному делению Партию регионов поддерживают 32,7% избирателей Восточного, 23,7% опрошенных – Южного, в Центральном готовы поддержать – 13,5% избирателей и 7,4% – Западного макрорегионов. В то же время Всеукраинское объединение «Батькивщина» готовы поддержать 19,4% избирателей Западного, 14,7% – Центрального, 6,1% – Южного и 2,3% – Восточного макрорегионов. «Фронт змин» поддерживают 16,7% избирателей Западного, 5,7% опрошенных – Центрального, 5,7% – избирателей Южного и 1,8% – Восточного макрорегионов. «УДАР Виталия Кличко» поддерживают 9,4% избирателей Центрального, 7,6% – Южного, 6,8% – Западного и 1,8% – Восточного макрорегионов;

– Коммунистическую партию Украины поддерживают 9,1% избирателей в Южном, 8,4% - в Восточном, 4,0% – в Центральном и 1,4% – в Западном макрорегионах. И наконец Всеукраинское объединение «Свобода» поддерживают 9,3% избирателей Западного, 1,8% - Центрального, 0,8% Южного и 1,1% избирателей Восточного регионов.

Справка: опрос проводился с 12-24 апреля 2012 года. Методом интервью опрошены 2040 респондентов, которые живут во всех областях Украины (включительно с городом Киевом) и в Крыму за стохастической выборкой, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 годов.

Авторы исследования отмечают, что опрос начинался до объявления о создании единого партийного списка ВО «Батькивщина» и Партии «Фронт изменений» и поэтому проводилось по списку партий, в котором указаны обе политические силы.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при эффекте дизайна 1.5) не превышает 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.