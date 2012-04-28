Герман рассказала, о чем будет ее следующий роман

Советник Президента - руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины Анна Герман следующий свой роман напишет о «городской Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Герман сообщила в Ивано-Франковске на пресс-конференции после премьеры представления «ПовертайДоСвогоЗвідтіля» по ее книге «Пирамиды невидимые».

Отвечая на вопрос журналистов, смогли ли актеры воплотить то, о чем написано в ее книге, А.Герман сказала: «Это было лучше, чем я написала. Действительно было лучше. Когда я смотрела представление, я подумала, что это настолько хорошо сделано. Режиссер и все актеры очень удачно и очень глубоко подошли к произведению, и они поняли меня».

По ее словам «трудно было ожидать, что молодые люди поймут события, происходившие двадцать лет тому назад». «Это украинское село двадцатилетней давности, - заметила А.Герман. – Сегодня оно еще больше уничтожено. Я думаю, возможно должно было так произойти, что сёла в Украине должны были приходить в упадок, а будут разрастаться города. Возможно, Украина, наконец, станет городской нацией».

А.Герман добавила, что молодые актеры сломали ее стереотип, который заключался в том, что уничтожение украинского села приведет к уничтожению Украины.

«Я поняла, что Украина качественно изменяется, - подчеркнула она. – Украина становится городской нацией. Поэтому следующий мой роман будет о городской Украине».

А.Герман назвала Ивано-Франковск «городом-театром, куда хочется возвращаться».

Как сообщал УНИАН, 27 апреля актеры молодежного «Поэтического театра» Института искусств Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника на сцене Ивано-Франковского областного академического театра кукол имени Марийки Пидгирянки презентовали представление «ПовертайДоСвогоЗвідтіля» по роману А.Герман «Пирамиды невидимые».